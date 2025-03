Serata movimentata a Montesano Scalo dove i ladri sono entrati in azione.

Ignoti hanno messo a segno due furti tra lo Scalo e il capoluogo, portando via un bottino piuttosto magro, ma in un’abitazione erano presenti i proprietari.

Scoperti e braccati da alcune pattuglie dei Carabinieri presenti nel territorio, sono poi riusciti a rubare una Fiat Grande Punto in via XX Settembre, appartenente ad una famiglia residente in Svizzera.

Qualcosa, però, è andato storto e i ladri, messi alle strette, hanno abbandonato l’auto sul ciglio stradale, poco dopo il campo sportivo, dandosi alla fuga a piedi. Si tratterebbe di tre persone che hanno fatto perdere le loro tracce nei terreni.

Presenti sul posto i Carabinieri della Stazione di Buonabitacolo coordinati e supportati dalla Compagnia di Sala Consilina.

Non si arresta, dunque, l’ondata di furti che in queste settimane sta interessando il Vallo di Diano, tanto da spingere i Sindaci a chiedere la convocazione del Comitato provinciale di Ordine e Sicurezza al Prefetto di Salerno.