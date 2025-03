Hanno tentato di mettere a segno una truffa cercando di raggirare un’anziana, ma sono stati sorpresi dai Carabinieri.

E’ quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a Capaccio, dove due truffatori sono stati colti in flagranza di reato dai Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli.

Ad agire sono stati una giovane e un uomo della provincia di Napoli che avrebbero telefonato alla vittima fingendosi un familiare in difficoltà, chiedendole così circa 4mila euro. L’anziana, però, ha capito di essere finita nei mirino di malintenzionati e ha fatto cenno al marito di telefonare i Carabinieri per spiegare quanto stesse accadendo. Al contempo, la vittima ha retto il gioco dei truffatori e ha consegnato una busta riempita con altro invece che col denaro.

Proprio mentre la truffatrice stava per allontanarsi i Carabinieri sono riusciti a fermarla e a beccare anche il suo complice e all’esito degli accertamenti entrambi sono stati denunciati per tentata truffa.

Numerosi sono stati, inoltre, i tentativi di truffa telefonica messi in atto oggi a Capaccio Paestum, i cittadini infatti hanno allertato subito il 112 in modo che i malintenzionati potessero essere individuati nel territorio. E così è stato, grazie alla lucidità dell’anziana che non è caduta nel tranello e al tempestivo intervento dei militari dell’Arma della Compagnia diretta dal Capitano Giuseppe Colella, i due truffatori sono stati acciuffati.