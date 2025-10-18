Aggredito da un cinghiale mentre raccoglie olive.

E’ quanto accaduto a Castellabate.

L’anziano è stato prontamente soccorso e trasportato prima all’ospedale di Agropoli e poi a quello di Vallo della Lucania. Il ferito è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico e le sue condizioni sembrerebbero essere stabili.

Un evento che ancora una volta riporta con attenzione al problema dei cinghiali nel territorio.