Castellabate: anziano aggredito da un cinghiale mentre raccoglie olive. Trasferito in ospedale
Aggredito da un cinghiale mentre raccoglie olive.
E’ quanto accaduto a Castellabate.
L’anziano è stato prontamente soccorso e trasportato prima all’ospedale di Agropoli e poi a quello di Vallo della Lucania. Il ferito è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico e le sue condizioni sembrerebbero essere stabili.
Un evento che ancora una volta riporta con attenzione al problema dei cinghiali nel territorio.