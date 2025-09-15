Violenta rissa a Bellizzi nei pressi di alcune abitazioni.

L’alterco che poi è sfociato nella violenza si è consumato tra due gruppi di vicini di casa. Il motivo scatenante sarebbe un posto per parcheggiare le auto.

Dalle parole si è passati alle mani e alcuni dei coinvolti sono rimasti feriti. I sanitari del 118 li hanno trasportati in ospedale per le cure del caso.

Nel frattempo i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, diretti dal Capitano Samuele Bileti, giunti sul posto hanno prontamente avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Dieci persone sono state denunciate per rissa alla Procura della Repubblica.