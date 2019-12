Il consigliere regionale Michele Cammarano membro nazionale nel Team del Futuro del Movimento 5 Stelle

Michele Cammarano, 46enne consigliere regionale salernitano, entra nel Team del Futuro del Movimento 5 Stelle come membro nazionale dell‘area tematica “Imprese”.

“Sono contento del risultato raggiunto – dichiara Cammarano – da oggi parte questa nuova esperienza. Felice di aver dato la disponibilità al mio collega in Consiglio regionale Gennaro Saiello. II nostro compito sarà quello di favorire la realizzazione concreta di idee e progetti che gli iscritti hanno votato per ogni singola area tematica. In particolare sarò impegnato sui temi che riguardano il divario crescente tra Nord e Sud perché c’è sviluppo solo se il lavoro e le economie locali sono ispirate ai valori del territorio, alla cultura e alla società”.

Tra gli obiettivi previsti, il contrasto al fenomeno della delocalizzazione industriale, la valorizzazione e promozione del made in Italy, la creazione di una rete di collegamento tra imprese, istituzioni e territorio per il rilancio dello sviluppo locale e l’occupazione, il rilancio del sistema turistico e la valorizzazione e riqualificazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

“In bocca al lupo a tutti gli amici e colleghi – conclude Cammarano – che avranno il delicato compito di lavorare in sinergia e a stretto contatto coi territori per dare vita a questa nuova organizzazione del MoVimento 5 Stelle. Ora inizia un’altra importante fase per il Movimento 5 Stelle che affronterò con entusiasmo e responsabilità, mossa come sempre solo ed esclusivamente dall’agire per il bene dei cittadini”.

– Claudia Monaco –