Il Comune di Vietri di Potenza acquista 400 “test veloci” per infezione da Coronavirus

“Abbiamo appena acquistato 400 test veloci per il Coronavirus“. Lo ha annunciato in mattinata dal Municipio il sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano. Quello vietrese è uno dei pochissimi piccoli Comuni in Italia che si è attivato in tal senso.

“Si tratta di test che individuano i negativi al 100% – ha sottolineato il sindaco Giordano – e sono non certi ma altamente probabili per i positivi. Vengono eseguiti da personale medico o paramedico. Questa tipologia di test è stata già acquistata anche dalla Regione Campania e in 15 minuti è in grado di restituire l’esito. Serviranno principalmente per un primo screening e per escludere coloro che avendo sintomi simili al virus in realtà potrebbero essere negativi“.

A Vietri di Potenza al momento ci sono diverse persone sottoposte a quarantena ma non risultano casi di positività da Covid-19. Da tempo, il Comune è attivo con le varie componenti, Associazioni e Forze dell’Ordine, con tante attività messe in campo per affrontare l’emergenza. All’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale), sono stati avviati i servizi per la spesa e medicine con consegna a domicilio, implementazione dei servizi di controllo sul territorio e, in ultimo, anche agli accessi al centro abitato, grazie agli agenti della Polizia Locale e Carabinieri.

I volontari delle associazioni, Croce Rossa e Protezione Civile, stanno inoltre offrendo un importante servizio alla comunità con diverse iniziative messe in campo, di concerto con il Comune.

Per quanto riguarda i test, ha concluso il sindaco, “nell’ambito del COC provvederemo a decidere come gestirli. I test saranno consegnati entro 10 giorni lavorativi da oggi“.

– Paola Federico –