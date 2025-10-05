Nei giorni scorsi, nell’aula consiliare del Comune di Polla, l’Amministrazione guidata da Massimo Loviso ha voluto premiare due giovani studenti che hanno conseguito la laurea dopo un eccellente percorso di studi.

Antonio D’Ascoli e Gerardo Villari, laureati presso l’Ateneo di Salerno, sono stati omaggiati di una pergamena che è traccia del riconoscimento della comunità per la loro dedizione negli studi che li ha portati ad ottenere il massimo dei voti.

D’Ascoli ha conseguito la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con una tesi sperimentale dal titolo “Nuove frontiere terapeutiche della malattia Celiaca in alternativa alla Dieta senza glutine” con cui ha ottenuto la menzione speciale.

Gerardo Villari, invece, ha conseguito la Laurea Magistrale in Politiche Territoriali e Cooperazione Internazionale con votazione 110 e lode e menzione accademica. È attualmente membro della XX Commissione dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud e Responsabile Comunicazione e direttore della sezione giovani dell’OCSM (Osservatorio sulla Cooperazione e la Sicurezza nel Mediterraneo).

Un grande orgoglio per l’intera comunità pollese.