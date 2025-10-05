La comunità di Caggiano ha onorato il valore, la dedizione e il sacrificio del Brigadiere Carmine Tripodi con l’intitolazione della Sezione Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.).

Ieri si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza dei familiari del Brigadiere Carmine Tripodi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, insieme a numerose autorità civili, militari e religiose.

E’ stato reso omaggio a un “Eroe dell’Arma che ha sacrificato la propria vita in servizio dello Stato e dei cittadini” ha affermato il sindaco Modesto Lamattina che ha ricordato il Brigadiere Tripodi quale Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Ricordiamo che il Brigadiere Tripodi, natio di Torre Orsaia, fu brutalmente assassinato a San Luca (Reggio Calabria) il 6 febbraio 1985 mentre faceva rientro a casa.

La cerimonia è proseguita con il suggestivo concerto della Fanfara del X Reggimento Carabinieri “Campania”, che si è svolto nella Chiesa del SS. Salvatore, regalando momenti di intensa emozione e profondo raccoglimento.

“Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e a quanti hanno partecipato con viva commozione a questa giornata di memoria e orgoglio per l’intera comunità” ha commentato il sindaco.