Il Comune di Padula al primo posto in provincia di Salerno nella graduatoria “Premio TrasparEnte 2019”

Ancora una volta il Comune di Padula si contraddistingue per le azioni in materia di legalità e trasparenza.

L’Amministrazione Comunale di Padula, infatti, si è classificata al primo posto, in provincia di Salerno, nella speciale graduatoria “Premio TrasparEnte 2019” per aver messo on-line, a disposizione dei cittadini, i propri atti e documenti. Asmenet ha attribuito l’importante riconoscimento al Comune di Padula in relazione all’introduzione nella propria organizzazione di progetti di eGovernement, con lo scopo di ottenere benefici reali a favore di cittadini e imprese.

“Siamo onorati ed orgogliosi di ricevere il premio dedicato alle Amministrazioni Comunali che hanno messo in atto il principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, in rispetto di quanto previsto dal decreto Legislativo n.97 del 25 maggio 2016 (FOIA) – dichiara il sindaco Paolo Imparato – Un ringraziamento particolare va al Segretario Generale Francesco Cardiello, ai dipendenti, per il lavoro che va nella direzione dell’innovazione e dell’accessibilità. Consideriamo il premio la parte iniziale di un percorso volto ad una sempre maggiore comunicazione e trasparenza”.

La premiazione si terrà lunedì 24 giugno presso l’Hotel Ramada a Napoli alle ore 9.30.

– Paola Federico –