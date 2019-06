I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Vincenzo Viglione e Luigi Cirillo presentano una interrogazione scritta al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito all’erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019.

Una delibera di Giunta regionale dello scorso gennaio, infatti, comunica che le risorse attribuite alla Campania dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sono pari a 5.621.821,70 euro e stabilisce l’ammissibilità al beneficio per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di II grado fissando in 400 euro l’importo unico della borsa di studio ed in 15.748,48 euro la soglia massima del livello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per la presentazione delle istanze di accesso.

“A fine progetto – scrivono i due pentastellati – sono state presentate 38.833 domande di cui 14.054 ammesse a finanziamento e 22.165 non finanziabili per mancanza di coperture e 2.164 escluse. Il numero considerevolmente alto di studenti esclusi dal beneficio della borsa di studio è chiaramente riconducibile alla decisione di determinare l’importo della borse a 400 euro ossia quasi nella misura massima prevista dal decreto. Nel determinare l’importo della borsa di studio la Giunta regionale avrebbe dovuto previamente effettuare una ricognizione finalizzata a valutare quanti soggetti sarebbero stati ammessi al finanziamento e quanti esclusi, secondo una valutazione di opportunità e di contemperamento degli interessi emergenti”.

Sulla questione, recentemente, è intervenuto anche l’attivista del M5S e organizzatore del Meetup Amici di Beppe Grillo – Attivisti Sala Consilina Giuseppe Di Giuseppe che ha inoltre portato la problematica all’attenzione del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti.

In conclusione, Viglione e Cirillo chiedono alla Giunta campana “quali sono le ragioni che hanno indotto la Regione a determinare l’importo delle borse di studio in 400 euro escludendo moltissimi studenti dall’ammissione al beneficio”.

