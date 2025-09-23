Dopo sei anni alla dirigenza della Squadra Mobile della Questura di Crotone, il Commissario Capo Davide Bitorzoli, 36enne di Montesano sulla Marcellana, prenderà l’incarico di Dirigente della Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo (S.I.S.C.O.) a Milano.

Bitorzoli ha iniziato a muovere i suoi passi nella Polizia di Stato nel 2019, in qualità di Commissario. Da allora ha avuto incarichi nell’Ufficio di Gabinetto e nella Sezione Volanti di Crotone prima di assumere, lo scorso anno, il ruolo di Dirigente della Squadra Mobile.

Tra le operazioni che hanno segnato maggiormente la sua esperienza professionale e umana restano la strage di Cutro e l’aggressione a Davide Ferrerio.

“Lascio Crotone con una crescita personale e professionale che va ben oltre il lavoro: questi anni mi hanno arricchito emotivamente e umanamente. Ringrazio di cuore tutti gli uomini e le donne della Questura di Crotone: collaborare con voi è stato un onore e un’esperienza che porterò sempre con me” ha dichiarato alla stampa salutando la città.

Il Questore di Crotone Renato Panvino ha voluto sottolineare come Bitorzoli abbia saputo guadagnarsi “sul campo” il riconoscimento di colleghi e cittadini, formulandogli gli auguri per “un futuro prestigioso e ricco di soddisfazioni”.

Al neo Dirigente della S.I.S.C.O. di Milano Davide Bitorzoli giungano gli auguri della redazione di Ondanews per un fiorente e proficuo lavoro.