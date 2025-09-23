Prima trasferta di inizio attività sportiva per i giovani judoka della New Kodokan Lucania di San Pietro al Tanagro.

E’ stato un appuntamento importante quello che si è tenuto in Sardegna, ad Olbia in particolare, con la tappa del Trofeo Italia riservato agli under 14.

“I nostri 4 portacolori seppur ancora giovani, perché al primo anno nella classe, non hanno brillato nella competizione ma rientrano con molta esperienza che sicuramente permetterà loro di riscattarsi alla prossima” ha affermato il Maestro Pietro Amendola, presente come responsabile organizzativo demandato dalla Federazione, soddisfatto della prova vissuta dai suoi allievi.

A gareggiare sono stati Giuseppe Morena e Nazar Parasyuk di Atena Lucana, Gerardo Cafaro di Pertosa e Vincenzo Mastroberti di Polla.

I ragazzi hanno avuto tra l’altro modo di legare ulteriormente nelle 2 giornate che hanno preceduto la competizione trascorrendo qualche ora in totale relax al mare. Tra l’altro, è stata per tutti la prima esperienza di volo in aereo.

“Un grazie al Tecnico Daniele De Florio che ha seguito i giovani atleti sul tatami” ha concluso il Maestro Amendola.