“Sono profondamente addolorato per l’improvvisa scomparsa del Maestro Peppe Vessicchio. Perdiamo un grande musicista e direttore d’orchestra, ma anche un uomo di straordinaria sensibilità e cultura, profondamente legato alla sua terra”.

Così Tommaso Pellegrino, consigliere regionale della Campania, a seguito della scomparsa del celebre direttore d’orchestra avvenuta al “San Camillo” di Roma per una polmonite interstiziale.

“Il Maestro Vessicchio è stato un autentico cultore della Dieta Mediterranea e un convinto sostenitore dei valori identitari del nostro territorio – commenta Pellegrino – Ha partecipato con entusiasmo a numerose iniziative promosse dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, portando il suo contributo di arte, passione e umanità. Alla sua famiglia e ai suoi cari esprimo la mia vicinanza e il cordoglio di tutta la comunità salernitana e campana, che oggi perdono un grande amico e un ambasciatore dei valori della nostra terra”.