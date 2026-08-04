“È un fatto veramente allarmante perchè il Servizio sostitutivo con autobus di Trenitalia non sarà più effettuato, a breve, da Busitalia Rail Service, del Gruppo FSI (Ferrovie Italiane dello Stato) ma dal nuovo gestore del servizio di autobus di linea extraurbani, in provincia di Salerno, ovvero l’A.T.I.: Busitalia Campania (Gruppo FSI) – SITA Sud, che sostituirà tutte le autolinee private, ex concessionarie, in provincia di Salerno”.

A renderlo noto è il Presidente del Comitato riattivazione ferrovia Sicignano-Lagonegro Rocco Panetta, dopo che è “arrivata la risposta della Regione Campania alle richieste del Comitato”.

“In concreto significa che non si potrà più acquistare sul sito di Trenitalia un biglietto cumulativo ferroviario, ad esempio Sala Consilina-Milano, come è possibile oggi con coincidenza garantita e protetta alla stazione di Napoli Centrale e rimborso, in caso di ritardo, in arrivo alla stazione di Milano Centrale – spiega – Si acquisterà, sul sito dell’azienda di trasporto su gomma, un semplice biglietto di autobus di linea Sala Consilina-Napoli, senza più essere un passeggero del trasporto ferroviario con i diritti, sopra descritti, garantiti dal Regolamento UE 2021/782. A questo punto il Presidente Fico, con il quale abbiamo chiesto, da tempo, un incontro deve dire se la Regione Campania vuole la riapertura al traffico commerciale, con treni Regionali, della linea Sicignano-Lagonegro, almeno sul tratto campano Sicignano-Casalbuono, interconnessa nel territorio di Polla con la nuova tratta Alta Velocità Battaglia-Praja a Mare oppure è d’accordo con il Governo Nazionale che vuole riaprirla esclusivamente per i viaggi di treni Turistici e Storici, solo nei fine settimana, alla velocità massima di 50 km/ora, a fronte di una velocità dei treni Regionali di 140 km/ora sulla tratta: Montesano S/M-Interconnessione AV Polla e di 160 km/ora sulla tratta AV, Interconnessione Polla-Battipaglia. Sapremo chi è responsabile della condanna, per almeno i prossimi 100 anni, all’uso degli autobus di linea extraurbani (vel.max.:100 km/ora in autostrada,80 km/ora su strade extraurbane) per i 156.000 abitanti di Vallo di Diano, Alburni e Basilicata Meridionale, visto che, a parità di percorso, il biglietto di un treno Alta Velocità costa il quadruplo rispetto al biglietto di un treno Regionale, come avviene sulla tratta Alta Velocità Salerno-Napoli, a monte del Vesuvio”.