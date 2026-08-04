Gesto di immenso altruismo al “Ruggi” di Salerno.

La settimana scorsa è stata portata a termine una donazione di organi in seguito al decesso di un 59enne.

“In un momento di immenso dolore, la famiglia di quest’ultimo ha compiuto un gesto di straordinaria generosità e civiltà, manifestando la volontà a donare gli organi del proprio caro, offrendo così una concreta possibilità di vita e di speranza ad altre persone in attesa di trapianto” afferma la Direzione.

La Direzione Strategica del “Ruggi” esprime il più sentito ringraziamento alla famiglia Nesta “per l’esempio di altruismo, solidarietà ed alti valori dimostrati, testimonianza di amore verso il prossimo e che lasciano un segno importante per l’intera comunità. Alla famiglia vanno le più accorate condoglianze e la vicinanza di tutto il personale del Ruggi”.