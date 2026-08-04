Danneggia un albero a Salerno. Sanzionato il responsabile
È stato individuato il responsabile del danneggiamento di un albero in via dei Principati a Salerno.
Il Nucleo Viabilità dalla Polizia Municipale, attraverso l’analisi delle immagini dagli impianti di videosorveglianza di un’attività commerciale della zona, ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di identificare il responsabile del danneggiamento.
L’uomo è stato individuato, sanzionato e diffidato al ripristino del danno ambientale, con l’obbligo di provvedere alla ripiantumazione di un nuovo albero, secondo le prescrizioni dell’Amministrazione comunale.