Il Colonnello Oriol De Luca è il nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Salerno

E’ il Colonnello Oriol De Luca il nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Salerno che subentra al Generale Danilo Petruccelli.

La cerimonia di avvicendamento, avvenuta ieri mattina, è stata presieduta dal Comandante Regionale Campania, Generale di Divisione Giancarlo Trotta.

Dopo 3 anni al comando delle Fiamme Gialle salernitane, il Generale Petruccelli andrà a frequentare un corso di specializzazione presso l’Istituto Alti Studi di Difesa a Roma, per poi essere assegnato ad un altro incarico. Mentre il Colonnello De Luca arriva dal Comando Generale della Guardia di Finanza dove è stato capo dell’ufficio stampa del V Reparto.

Ex allievo della scuola militare “Nunziatella” , ha proseguito la carriera in uniforme arruolandosi nel Corpo della Guardia di Finanza. Negli anni ha lavorato al Nucleo Centrale di Polizia Tributaria di Roma, ha comandato il Gruppo Tutela Spesa Pubblica di Palermo e il Gruppo Investigativo Antiriciclaggio del Nucleo Speciale Polizia Valutaria. Da Colonnello ha diretto il Nucleo Polizia Tributaria di Bari, per ritornare poi al III Reparto di Roma per ricoprire il ruolo di Capo Ufficio Tutela Uscite e Mercati.

Il nuovo Comandante ha assicurato il massimo impegno per garantire una mirata, qualificata ed operosa presenza della Guardia di Finanza sul territorio salernitano.