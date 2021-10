In Repubblica Ceca i cani Dingo e Ginevra di un team di Picerno si laureano campioni al “World Dog Finder”

La Basilicata trionfa a Brno in Repubblica Ceca dove si è svolta l’edizione 2021 del “World Dog Finder”, il mondiale per cani spettacolo.

A laurearsi campioni del mondo il team EDS Martusciello & Lettieri di Picerno che hanno trionfato in terra ceca con i cani Dingo e Ginevra. I due proprietari, Rocco Lettieri e Maurizio Martusciello, si sono presentati a Brno con i due cani razza “Ariegeois”, segugi francesi per la caccia al cinghiale. Fanno parte della squadra “Picciotti lucani” di Picerno.

A trionfare i due cani quindi, Dingo e Ginevra: il primo campione del mondo, la seconda campionessa del mondo e migliore cane di razza 2021. Due risultati straordinari per Martusciello e Lettieri, appassionati e innamorati degli amici a quattro zampe. A trionfare i colori di Dingo e Ginevra, i più sgargianti ai mondiali.

Un sogno che si avvera per i due. Dingo ha sei anni, Ginevra ne ha due. A partecipare al mondiale anche il cane Carlotta, già campionessa italiana ed europea, laureatasi in Austria nel 2019, con un ottimo risultato anche a Brno. Dingo invece detiene già il titolo di campione italiano, con altri importanti riconoscimenti internazionali. Il mondiale in Repubblica Ceca ha preso il via il 30 settembre. Brno è stata scelta come ospite dall’Assemblea Generale della Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.). Il mondiale si è svolto presso il centro fieristico nazionale denominato “BVV Veletrhy Brno”. La proclamazione dei vincitori è arrivata davanti a una giuria di importanti e qualificate personalità del settore.

Per i due picernesi è anche il giusto riconoscimento per il grande lavoro di cura e addestramento dei cani. Stanno rientrando proprio in queste ore, insieme ai freschi amici a quattro zampe campioni del mondo, dalla Repubblica Ceca, in direzione Picerno. Con il Tricolore orgogliosamente avvolto nello spazio riservato ai cani campioni.