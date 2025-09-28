La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, è già ricca di talenti promettenti e tra questi spicca il ballerino Pierpaolo Monzillo, 18enne di Atena Lucana.

Il giovanissimo talento valdianese aveva conquistato già negli scorsi anni l’attenzione di professionisti del mondo della danza, quando nell’ambito della Rassegna di Danza “Federica Tropiano” ha vinto per due anni consecutivi il premio come miglior solista.

“E’ un’immensa soddisfazione per noi vedere un giovane ballerino del nostro territorio che riesce a realizzare i propri desideri. E’ la concreta dimostrazione che il sogno di Federica viene portato avanti e che attraverso la Rassegna sosteniamo ballerini e ballerine che vogliono distinguersi nel mondo della danza” fa sapere l’Associazione 21 Passi.

Dunque, per il 18enne si sono aperte nuove porte nel mondo della danza, fino ad arrivare ai casting per la prestigiosa scuola che ogni anno dà la possibilità a cantanti e ballerini di perfezionare il talento e firmare importanti contratti per una carriera promettente. Quest’anno “Amici” promette di essere ricco di emozioni e il pubblico sarà sicuramente entusiasta di vedere questi giovani artisti in azione.

Ad aprire la puntata di questa nuova edizione è stato il ballerino e vincitore Daniele Doria mentre a consegnare le maglie sono stati gli ospiti tra cui Irama e Francesca Fagnani. Confermati per quest’anno gli insegnanti Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini per la danza e Rudy Zerby, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

Pierpaolo, con un balletto moderno, ha attirato in particolare l’attenzione dei maestri Peparini e Lo aggiudicandosi così la maglietta e visibilmente emozionato ha raggiunto il suo banco, il terzo che compone la classe.

Sarà interessante scoprire chi di loro riuscirà a distinguersi e a raggiungere i propri obiettivi nella scuola di Maria De Filippi, certo è che il Vallo di Diano sarà incollato allo schermo per fare il tifo per il giovane Pierpaolo.