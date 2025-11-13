Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino dello Sri Lanka a Salerno.

L’uomo, in particolare, è indagato per maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto ricostruito, a seguito della segnalazione di una lite violenta in strada, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti nel centro storico della città dove hanno fermato l’uomo: poco prima aveva aggredito con violenza la moglie, connazionale, colpendola con un martello e una stampella, tentando anche di strangolarla.