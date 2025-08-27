Il giovane calciatore di Roccadaspide Gaetano Oristanio arriva al Parma. Per la squadra si tratta del settimo acquisto dell’estate.

Questa mattina per lo sportivo campano sono iniziate le visite mediche. Oristanio è stato preso in prestito dal Venezia con diritto di riscatto a circa 8 milioni di euro. Il Parma era alla ricerca di un giocatore con estro per accendere un reparto avanzato con poche soluzioni dopo gli infortuni di Frigan e Ondrejka.

Nelle scorse settimane anche il Torino aveva trovato un’intesa di massima con il calciatore cilentano, senza però affondare il colpo definitivo e facendosi battere sul tempo dalla proposta concreta avanzata dai ducali: il Parma, infatti, in poche ore ha chiuso l’operazione con il Venezia.

Classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha fatto il suo debutto nel massimo Campionato italiano con la maglia del Cagliari con cui ha disputato 27 partite tra Serie A e Coppa Italia totalizzando 2 goal e un assist. Poi l’accordo con il Venezia FC.

Prima di giocare in Italia Gaetano Oristanio ha disputato due stagioni in Olanda con la maglia del Volendam con cui ha totalizzato 62 partite, realizzando 8 goal e 4 assist.