“Se, a distanza di pochi giorni, sto ritornando ai miei ritmi normali di vita, lo devo a tutto il personale dell’Unità di Terapia Neurovascolare dell’ospedale di Polla ed al suo responsabile, dottor Maurizio Tenuta”.

Antonio Biscotti, imprenditore e volto noto per essere titolare dei supermercati Conad del Vallo di Diano e nella città di Salerno e dei punti vendita Todis valdianesi, esprime tramite Ondanews tutto il suo apprezzamento per la professionalità e per l’alto senso di responsabilità che è riuscito a percepire nel corso della sua degenza presso la Stroke Unit del reparto di Neurologia attivata il 5 agosto scorso presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Appena giunto in ospedale per un malore improvviso, l’imprenditore del Vallo di Diano è stato in pochissimi minuti monitorato e, grazie al tempestivo intervento dei sanitari, tutto è filato liscio, senza lasciare nessuno strascico.

“La tempestività dell’intervento è fondamentale in questi casi – riferisce Biscotti – e devo dire che nel giro di poco più di un quarto d’ora da quando ho avvertito il malore, grazie proprio alla professionalità del professor Tenuta e dei suoi collaboratori, è stato individuato il problema ed immediatamente sono stato sottoposto alle terapie opportune, tanto da poter dire che, proprio grazie a queste straordinarie professionalità, il mio problema sta diventando, piano piano, un pallido ricordo. Per come sono stato trattato e per come ho visto che in quel reparto tutti i pazienti vengono trattati, sento il bisogno di ringraziare tutto il personale medico ed infermieristico che ruota intorno al professore Tenuta. Sapere che presso l’ospedale di Polla esistono reparti di assoluta eccellenza è un bel segnale di speranza e di conforto per tutta la nostra comunità.”

La Stroke Unit diretta dal professore Maurizio Tenuta è un reparto specializzato nella diagnosi e nel trattamento dell’ictus cerebrale in fase acuta, fornito di tecnologie avanzate che permettono un intervento efficace e tempestivo. L’Unità si occupa principalmente delle problematiche relative all’ictus ischemico o emorragico in fase acuta, provvedendo in emergenza-urgenza all’inquadramento diagnostico e rappresentando il modello più avanzato ed efficace nel trattamento dei disturbi cerebrovascolari acuti e l’unico in grado di ridurre significativamente mortalità e disabilità legate alla malattia.