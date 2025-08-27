Diventa Operatore per l’Infanzia: un ruolo chiave nella crescita e nello sviluppo dei più piccoli. Il corso sta per partire presso gli Istituti Paritari Athena di Teggiano con una nuova classe.

Il corso, gratuito e certificato, permette di inserirsi nel mondo dell’educazione e della cura dell’infanzia. Se sogni di lavorare a stretto contatto con i bambini, contribuendo al loro benessere, alla loro crescita e alla loro educazione, questa è la professione che fa per te.

L’Operatore per l’Infanzia è una figura sempre più richiesta in asili nido, ludoteche, centri estivi e strutture educative, capace di coniugare competenza, empatia e responsabilità.

Con il corso sarà possibile acquisire competenze educative, ludiche e assistenziali essenziali, ottenere una certificazione riconosciuta e accedere a reali opportunità lavorative.

I posti sono limitati: contatta gli Istituti Paritari Athena di Teggiano e assicurati un futuro professionale ricco di valore e umanità. Telefona al 327-9149046.

