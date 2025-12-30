Cardinale Group, con sede a Teggiano, è una delle realtà più importanti nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari.

A conclusione del 2025 insieme all’amministratore Carmine Cardinale, tra gli imprenditori lungimiranti del Vallo di Diano, abbiamo tracciato un bilancio delle attività che hanno contraddistinto questi ultimi dodici mesi con lo sguardo rivolto al futuro prossimo.

Nonostante i cambiamenti che nell’ultimo quinquennio hanno riguardato sia il nostro Paese che l’estero, Cardinale Group con tenacia ha raggiunto eccellenti risultati.

È, inoltre, una realtà imprenditoriale che ha sempre puntato sul territorio in cui ha messo radici e soprattutto sulle risorse umane che il Vallo di Diano può vantare. Numerose nel 2025 sono state le assunzioni di giovani dipendenti e, come annunciato da Carmine Cardinale, altre ce ne saranno nel 2026 in vista di futuri progetti.

Ai microfoni di Ondanews l’amministratore di Cardinale Group.



