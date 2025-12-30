Con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria per l’anno 2025 del “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”.

Beneficiari sono 97 comuni sotto i 5mila abitanti, per un valore complessivo di 12 milioni di euro destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali.

Anche per l’anno 2025 il Fondo, con oltre 3422 istanze ricevute in un mese, ha registrato un successo incredibile. Già negli anni 2023 e 2024 il Fondo, introdotto dal Ministro Salvini quale misura di attenzione nei confronti dei comuni più piccoli e al contempo più virtuosi nell’utilizzo delle risorse, ha permesso di finanziare interventi in 326 comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro.

L’obiettivo di Salvini è accrescere la dotazione del Fondo per favorire l’eventuale scorrimento della graduatoria 2025 e finanziare un numero maggiore di istanze.

Tra i comuni finanziati figura Caggiano con 150mila euro per tratti stradali in località San Nicola – Via Lucana. Si tratta di interventi urgenti di messa in sicurezza.