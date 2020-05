Anche il Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, padre Antonio De Luca, domenica 7 giugno sarà al Santuario della Madonna della Neve sul Monte Cervati a Sanza, la vetta più alta della Campania con i suoi 1.900 metri circa, per la riapertura.

L’apertura ufficiale, alle ore 11.00, avverrà nel rispetto delle norme sanitarie e del memorandum della Diocesi di Teggiano-Policastro. Ci sarà il commovente momento dello svelamento della statua nella grotta, l’intronizzazione del quadro della Madonna e la celebrazione della Santa Messa all’aperto davanti al santuario montano.

Per l’Arciconfraternita della Madonna della Neve l’apertura del santuario è motivo di gioia e di preghiera, ma non ci sarà una festa né una processione, quindi bisognerà evitare assembramenti e utilizzare sempre la distanza fisica di 1,5 metro se in movimento o di 1 metro se fermi.

Saranno adottate tutte le misure indicate per le celebrazioni eucaristiche col popolo: niente acquasanta, niente strette di mano o scambio di pace e comunione in mano.

Il santuario mariano del Cervati è un luogo di culto ultra millenario che ricade nel territorio del Comune di Sanza, la cui chiesa madre custodisce la statua della Madonna per tutto l’anno tranne il periodo in cui, tra luglio e agosto, viene condotta sul Monte per la venerazione.

I fedeli non potranno entrare né nella cappella e né nella grotta. Il saluto potrà essere fatto all’ingresso. Per le successive visite al santuario è consigliata la prenotazione al numero 324/9915472.

– Paola Federico –