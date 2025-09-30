Deposito con rifiuti gestiti illecitamente a Roccadaspide. Scatta il sequestro, due denunciati
A Roccadaspide scoperta una gestione illecita di rifiuti. Il fatto è avvenuto in località Fonte ed è venuto alla luce grazie ad un intervento della Polizia Municipale.
Il Luogotenente Giuseppe Miano, il Maresciallo Elvira D’Angelo e l’Agente Mariangelo Iuliano hanno notato un autocarro che si dirigeva in un capannone di un’area isolata per scaricare rifiuti speciali.
In seguito ai controlli è risultato che il carico giungeva da altre regioni d’Italia e che non c’era documentazione o autorizzazione.
Gli agenti hanno disposto così il sequestro del mezzo, del capannone e del materiale, convalidato dalla Procura di Salerno che indaga sull’accaduto.
Denunciati il responsabile della gestione, un uomo del napoletano, e il conducente dell’autocarro, un calabrese.