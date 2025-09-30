Anas e Komen Italia, insieme per una raccolta fondi in favore della lotta al cancro al seno, arrivano in Campania.

La prossima tappa di raccolta fondi è avvenuta ieri presso la sede Anas Salerno – Autostrada A2. Si aggiungono poi altre due date, il 4 e il 5 ottobre a Salerno.

Il 4 ottobre dalle ore 9 alle ore 17 e domenica 5 ottobre dalle ore 9 alle ore 16, gli operatori sanitari attendono gratuitamente le pazienti nel Sottopiazza della Concordia presso le postazioni della Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia, che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. A Salerno sono previste mammografie ed ecografie, totalmente gratuite, per le fasce non coperte dai programmi di prevenzione nazionale.

Il 5 ottobre, alle ore 10.30, a Piazzetta del Marinaio è prevista la partenza della “Race for the Cure”. Tutto il ricavato delle iscrizioni sarà utilizzato da Komen Italia per sostenere nuove campagne di prevenzione e screening.

Con questa iniziativa Anas conferma ancora una volta il proprio impegno sociale, andando oltre la gestione e costruzione di strade e autostrade e mettendo al centro le persone, la solidarietà e il benessere delle comunità.

La raccolta fondi a favore della lotta contro il tumore al seno si affianca ad altre iniziative benefiche e sociali promosse da Anas, come quella recentemente svolta a Roma insieme all’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato per promuovere la cultura della donazione di sangue.