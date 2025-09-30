A Salerno sette locali sono stati multati per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre un altro è stato sanzionato per aver diffuso musica ad alto volume arrecando disturbo e molestia alla quiete pubblica.

È il bilancio dei controlli della Polizia Municipale avvenuti tra Corso Vittorio Emanuele e Piazza Portanova.

Sono state controllate le autorizzazioni per dehors, tavolini, pedane e strutture allestiti lungo i marciapiedi.

Gli agenti hanno verificato le concessioni e riscontrato che in più casi gli spazi occupati andavano ben oltre i limiti autorizzati.

Inoltre un locale del centro diffondeva musica ad alto volume.