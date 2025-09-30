La Confesercenti Vallo di Diano e la Confesercenti Vallo della Lucania, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, avviano il primo corso di Competenze di Informatica di Base finanziato dal Programma Gol, rivolto a persone tra i 18 e i 64 anni e completamente gratuito.

“Siamo riusciti ad organizzare un corso anche a Vallo della Lucania – afferma la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino – con la giusta sinergia tra Comuni e associazioni di categoria. Continueremo a promuovere i corsi di formazione fino a scadenza del programma Gol. Chiunque è interessato può contattare la Confesercenti Vallo di Diano e la Confesercenti Vallo della Lucania. Un ringraziamento particolare va a Pietro Miraldi, assessore del Comune di Vallo della Lucania e a Gaspare Ruocco, presidente della Confesercenti Vallo della Lucania, per la collaborazione nell’organizzazione del corso. Inoltre rivolgo un sentito ringraziamento anche alla Banca Monte Pruno, sempre vicina al territorio, per la possibilità che ci offre di essere presenti all’interno dei loro locali anche a Vallo della Lucania”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975/ 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.