Il 30 luglio a Sant’Arsenio presentazione del servizio di Radiologia territoriale
Il 30 luglio alle 11.30 si terrà a Sant’Arsenio la presentazione dell’importante servizio di Radiologia territoriale dell’Ospedale di comunità e della Casa di comunità del paese.
A discutere del progetto saranno il sindaco Donato Pica e il Direttore Generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto.
Siederanno al tavolo dei relatori Primo Serganni, Direttore Sanitario dell’Asl Salerno, il Direttore amministrativo Ferdinando Memoli, il Direttore Sanitario del Distretto 72 Sala Consilina-Polla Luigi Mandia e Andrea Manto, Direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini.
La presentazione si terrà presso l’ospedale in via Monsignor Antonio Sacco, 123.