All’ospedale di Sapri è emergenza sangue 0 negativo. L’appello ai donatori
In questi giorni all’ospedale dell’Immacolata di Sapri serve con urgenza sangue del gruppo Zero negativo. I donatori possono recarsi dal lunedì al venerdì al Centro Trasfusionale dalle 8.00 alle 12.00.
Per informazioni e per prenotare la donazione si può telefonare allo 0973/609208.
Inoltre domenica 2 agosto l’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento organizza una mattinata di raccolta straordinaria presso l’Unità di Raccolta del nosocomio saprese.
Si può donare dalle 8.00 alle 12.00. Per informazioni rivolgersi al 392/9505000 o allo 0973/609208.
Prima di recarsi a donare è possibile fare una leggera colazione evitando latte e derivati; inoltre bisogna essere maggiorenni e godere di buona salute.