Presentato ieri sera, presso la sala delle conferenze del Comune di San Pietro al Tanagro, il libro di Angelo Pagano “La favola dei ragazzi degli anni ‘70”.

Un libro che, come ha riferito nel suo intervento il direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo, che ha coordinato i lavori, “è stato scritto con il cuore, da un protagonista della comunità di San Pietro al Tanagro degli anni ’70 che, assieme a tanti suoi coetanei, è riuscito ad incorniciare quegli anni in un racconto pieno di vita, di cui ancora oggi se ne assaporano i frutti”.

“Questo libro è la nostra storia ed io sono qui a ricordarla – ha infatti riferito Angelo Pagano – Una storia che, però, non appartiene soltanto a noi ragazzi degli anni ‘70, ma a tutta la comunità di San Pietro al Tanagro e questo libro vuole essere una testimonianza di quegli anni da affidare alla nostra memoria e alla memoria di quelli che verranno dopo di noi”. Tantissime, infatti, sono state le persone che hanno voluto partecipare alla presentazione del libro e molte applaudite sono state anche le testimonianze di alcuni protagonisti di quegli anni, tra cui quelle rilasciate da Antonio Costa, Pietro Franco, Lilino Di Giulio, Antonio Lapadula ed Angela Maria Padovano.

Presenti al tavolo dei relatori, unitamente ai sindaci di San Pietro al Tanagro Enrico Zambrotti, di Sant’Arsenio Donato Pica e di Polla Massimo Loviso, anche il parroco della parrocchia di San Pietro Apostolo don Antonio Palma ed il Vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro S.E. Mons. Antonio De Luca.

“Nel leggere questo libro si capisce subito quanto sia stato importante il ruolo della Parrocchia – ha detto il Vescovo – anche se, purtroppo, dobbiamo ammettere che oggi tutto è profondamente cambiato. E la colpa non è solo e soltanto delle nuove tecnologie che ormai hanno invaso completamente il nostro campo, ma anche e, forse, soprattutto nostra. Siamo stati noi a non essere stati bravi a trasmettere alle nuove generazioni alcun valore costruttivo e di questo tutti noi dovremmo fare mea culpa“.

Tra le testimonianze registrate, anche quella dell’editore Nicola Ammaccapane, direttore e proprietario di Italia2TV, nata a San Pietro al Tanagro agli inizi degli anni ’80 proprio da un’idea di Angelo Pagano e di altri suoi amici, tra cui Antonio Giallorenzo, Pinuccio Budace, Michele Giallorenzo, Angelo Marmo, Lorenzo Cardamone e Giuseppe Libretti che decisero di affidare a Rocco Colombo la direzione responsabile “che seppe dare ordine al nostro entusiasmo spesso debordante”.

Tra gli invitati a dare il suo contributo anche il Presidente della Banca Monte Pruno, Michele Albanese “compagno di scuola e di un tempo che continua a vivere nei ricordi che, pur non essendo nato a San Pietro al Tanagro, ha condiviso e respirato quell’atmosfera unica e irrepetibile che apparteneva alla nostra generazione”. “Ringrazio Angelo Pagano per l’invito – ha detto Michele Albanese – e sono onorato di aver condiviso con gli amici di San Pietro al Tanagro quei momenti irripetibili”.

Al termine dell’incontro, Angelo Pagano ha donato il libro a tutte le persone menzionate all’interno della pubblicazione mentre tutte le altre che volessero averne una copia, potranno rivolgersi direttamente a lui per ottenerla in omaggio.