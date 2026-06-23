La Regione Campania ha realizzato, nell’ambito del progetto europeo LIFE TURTLENEST, un video informativo e di sensibilizzazione dedicato alla tutela della Caretta caretta, la tartaruga marina che ogni anno raggiunge anche le spiagge della Campania per deporre le proprie uova. Aumentano sempre di più i nidi delle tartarughe marine ma sono sempre più minacciati da bagnanti, ruspe sulle spiagge e cambiamenti climatici.

Il video è un messaggio rivolto a cittadini, turisti e operatori balneari, con l’obiettivo di favorire comportamenti corretti a tutela di una specie simbolo del Mediterraneo che nidifica proprio sulle coste della nostra regione e che potrebbe essere messa a rischio da comportamenti inconsapevoli dell’uomo. Attraverso immagini semplici ed efficaci il video spiega cosa fare quando si individuano sulla spiaggia tracce riconducibili alla presenza di una tartaruga marina o di un possibile sito di nidificazione: non calpestare le tracce lasciate sulla sabbia, seguirne il percorso con attenzione senza alterarlo, delimitare l’area interessata e contattare immediatamente la Guardia Costiera chiamando il 1530. Azioni semplici ma fondamentali per consentire agli operatori specializzati di effettuare le verifiche necessarie, mettere in sicurezza l’eventuale nido e favorire la protezione del sito di nidificazione.

Il progetto LIFE TURTLENEST, coordinato da Legambiente, è finalizzato al miglioramento della conservazione della Caretta caretta nel Mediterraneo occidentale attraverso attività di monitoraggio, protezione e messa in sicurezza dei siti di nidificazione. Dai dati del progetto emerge che, nonostante le criticità, in Italia cresce il numero dei nidi censiti: circa 443 nel 2023, 601 nel 2024 e oltre 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel Paese.

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