Sabato 9 maggio alle 11.00 si terrà l’Assemblea dei Soci della Banca Monte Pruno in seconda convocazione.

L’atteso evento si svolgerà nell’Auditorium “Michele Albanese” nella Sede legale dell’istituto di credito cooperativo a Roscigno.

“L’Assemblea dei Soci non è solo un appuntamento istituzionale: è il nostro momento, il momento in cui ciascuno di noi è protagonista della vita della nostra Banca. È l’occasione per ritrovarci, riconoscerci e condividere insieme il percorso fatto, rafforzando quel legame di fiducia, appartenenza e responsabilità che ci unisce. E’ il momento in cui la nostra comunità si ritrova, si riconosce e rinnova insieme il senso più autentico dell’appartenenza. È l’occasione per guardarsi negli occhi, condividere il cammino fatto e rafforzare, con fiducia e responsabilità, i valori che ci guidano ogni giorno, costruendo insieme le basi del nostro futuro. Continuiamo a costruire, passo dopo passo, il futuro della nostra comunità” fanno sapere i vertici della Banca Monte Pruno.