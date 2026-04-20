Un nuovo evento promosso da Mōre Dianense, associazione per lo studio e la promozione della lingua e della cultura locali, si terrà a Teggiano il 24 aprile nel quadro delle iniziative previste dalla convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Salerno e del progetto “Giornate dianesi di Lingua e Cultura locali” realizzato in collaborazione con Banca Monte Pruno e con il Comune di Teggiano.

Un gruppo di venti studenti frequentanti il corso di Dialettologia Italiana della professoressa Carolina Stromboli sarà a Teggiano per una esercitazione pratica per raccogliere dati linguistici orali. Saranno intervistate tre persone del posto selezionate da Mōre Dianense. Gli studenti svolgeranno l’esercitazione con l’assistenza degli esperti di Mōre Dianense divisi in tre gruppi guidati dalla prof. Stromboli, dalla prof. Lucia Bucchèri e da Vincenzo Andriuolo, studioso del dialetto locale.

I vertici dell’associazione, il Sindaco di Teggiano ed il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, partner nelle iniziative dell’associazione, accoglieranno i docenti e gli studenti nella Sala “Sen. Antonio M. Innamorato” della Santissima Pietà.

La professoressa Carolina Stromboli, Associata di Dialettologia Italiana e di Linguistica Italiana all’UniSa, è componente dell’organismo tecnico-scientifico di Mōre Dianense ed è responsabile scientifico per la realizzazione degli obiettivi della convenzione insieme a Vincenzo Andriuolo, presidente di Mōre Dianense.