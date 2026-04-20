Dopo l’attesa e il lavoro costante la Provincia di Salerno restituisce finalmente alla cittadinanza di Buccino un’infrastruttura vitale, simbolo di collegamento e ripartenza per tutta la Valle del Sele.

Questa mattina è stato riaperto il Ponte San Cono, oggetto della ricostruzione del muro di contenimento della spalla e del completo rifacimento del manto stradale. ​

La cerimonie si è svolta in un clima di grande partecipazione, alla presenza delle massime Autorità comunali e provinciali che hanno seguito da vicino ogni fase del cantiere, tra cui il sindaco di Buccino Pasquale Freda, il Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità Giuseppe Arena. ​

“Un ringraziamento va ai tecnici, alle maestranze e a tutti i cittadini di Buccino per la pazienza e la collaborazione. La riapertura del Ponte San Cono non è solo un taglio del nastro ma la prova che quando le istituzioni lavorano in sinergia, i risultati arrivano“ fanno sapere dalla Provincia.