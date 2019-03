Il 23 e 24 marzo Pre-Opening dell’Astrea Wellness & SPA all’Araba Fenice di Altavilla Silentina

Relax, benessere e coccole sono le parole chiave del Pre-Opening dell’Astrea Wellness & SPA che si terrà il 23 e 24 marzo presso L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina.

Un weekend per scoprire le offerte esclusive su trattamenti e percorsi benessere a tariffe speciali da non lasciarsi sfuggire. Nel corso del Pre-Opening sarà possibile partecipare ad un aperitivo sabato 23 marzo dalle ore 15.00 alle ore 22.00 e domenica 24 marzo dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

In omaggio per chi parteciperà all’evento uno special ticket per vivere un percorso completo SPA nell’aria umida per due persone al prezzo di una.

L’Astrea Wellness & SPA rappresenta l’idea del benessere che si unisce al piacere dei sensi. L’Araba Fenice Hotel & Resort ha così pensato ad un concetto di benessere che si espande e mira al beneficio completo del corpo e della mente. Ogni trattamento sarà un momento di puro piacere che trascina fuori dalla routine quotidiana per condurre dolcemente verso il completo relax.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0828/1992328 – Whatsapp/Telegram al 393/8191040 oppure scrivere all’indirizzo reception@arabafenicespa.com.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –