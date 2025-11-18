Nuove competenze per il commercialista, visione imprenditoriale e Intelligenza Artificiale sono gli argomenti del prossimo corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili Sala Consilina – Lagonegro. L’incontro si terrà il 20 novembre a Padula nella sala conferenze della Certosa di San Lorenzo, dalle ore 15 alle 19.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine Nunzio Ritorto, interverranno Massimo Conti, componente della commissione organizzazione dello studio professionale presso l’Ordine Commercialisti di Roma, Danilo Gallotti, commercialista iscritto all’Ordine di Roma.

A moderare l’incontro sarà Maria Teresa Caracciolo, Presidente Unione Giovani Commercialisti di Sala Consilina – Lagonegro.

Focus dell’incontro sarà l’organizzazione dello studio professionale, ovvero gli strumenti e la visione imprenditoriale. Si parlerà, inoltre, di commercialista come imprenditore dello studio, di problem solving organizzativo e delle tecniche per migliorare la gestione organizzativa dello studio.

Sarà poi fornito un approfondimento sulla norma UNI 11871 e sul rapporto tra commercialista e Intelligenza Artificiale: “Siamo davvero ‘prompt’?”, la domanda provocatoria che aprirà il dibattito.

Al termine del corso saranno riconosciuti 4 crediti formativi in materia obbligatoria