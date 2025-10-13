Auto in fiamme a Lagonegro. Vigili del Fuoco in azione
Attimi di paura ieri nei pressi dello svincolo autostradale dell’A2 a Lagonegro per una coppia che viaggiava a bordo di una Citroen C3 che ha preso fuoco nel tragitto.
Il conducente, notando il fumo anomalo, è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo insieme all’altra persona che viaggiava con lui. Poi ha allertato il 115.
Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.
Presenti anche i Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso.