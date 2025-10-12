La Gelbison non sa più vincere e dalla doppia trasferta in terra siciliana torna con due pareggi entrambi senza reti.

Dopo quello rimediato a Favara anche nella trasferta di Ragusa gli uomini di Carcione non vanno oltre il punteggio di 0-0.

Un risultato che di certo rallenta la corsa alla vetta dei cilentani che sul campo degli Iblei, ancora a secco di vittorie in quest’inizio di stagione, speravano di tornare a casa con il bottino pieno, ma al triplice fischio ne è venuto fuori un pareggio che ha offerto pochi spunti degni di rilievo.

Anche se Viscomi e company hanno provato a creare qualche occasione per mettere alle corde la retroguardia del Ragusa, ma senza riuscirci. Così la Gelbison si vede costretta a rinviare ancora l’appuntamento con i tre punti e avvicinarsi ai quartieri alti della classifica.

Per questo match il trainer Carcione ha proposto inizialmente la stessa coppia d’attacco Piccioni – Liurni, ma per entrambi è stata una giornata grama.

Ora con la vetta che resta non lontano c’è da invertire la tendenza e provare a fare risultato pieno già dalla prossima partita in casa con la Vibonese che dal canto suo ha vinto 3-1 con il Milazzo e ha superato in classifica di due lunghezze proprio i rossoblù vallesi del presidente Maurizio Puglisi. La Gelbison resta a quota 10.