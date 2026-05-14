E’ una comunità stretta nel dolore quella di Battipaglia che piange la scomparsa di Gerardo D’Alessandro, il 30enne che ha perso tragicamente la vita in un incidente ad Eboli.

Il 30enne, per cause da chiarire, era in sella alla sua moto quando ne ha perso il controllo finendo fuori strada. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari, il centauro è morto sul colpo.

Sabato 16 maggio, alle ore 22.30, famiglia e amici si incontreranno per un ricordo davanti alla sua pasticceria e in seguito è organizzato un momento di preghiera sul sagrato della chiesa Sacro Cuore di Gesù, in via Iemma.