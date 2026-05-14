Furto nella notte in un’azienda edile di Buonabitacolo.

Ignoti hanno agito indisturbati in Via Tempa Petrini, approfittando della quiete notturna e della zona isolata.

I ladri, muniti probabilmente di un furgone, hanno portato via macchinari, un’impalcatura e svariato materiale edile. Non contenti, hanno inoltre preso di mira un capannone adiacente, facendo razzia di altro materiale, tra cui anche martelli pneumatici.

Amara scoperta per il titolare che questa mattina ha potuto solo allertare i Carabinieri per denunciare l’accaduto.

Indagini in corso da parte dei militari della Compagnia di Sala Consilina per ricostruire quanto accaduto e dare un volto ai responsabili.