Email fraudolente per il presunto rinnovo della tessera sanitaria. L’avvertimento del Ministero della Salute
E’ in corso un tentativo di truffa che utilizza indebitamente il nome del Ministero della Salute.
Stanno circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria in cui, con fare fraudolento, si invita l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria.
Il link rimanda a un falso sito web, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate per scopi illeciti.
Si consiglia di verificare l’indirizzo dal quale si ricevono le email e di diffidare di richieste insolite.