I vini del Parco Nazionale al Vinitaly. Grande affermazione per le cantine del territorio

Un’importante affermazione alla 53^ edizione del Vinitaly, la più rappresentativa fiera internazionale dedicata ai vini e ai distillati, delle Cantine del territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

È stata presentata presso l’area conferenze della Regione Campania la Carta dei vini dei Parchi Nazionali della Campania: il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e il Parco Nazionale del Vesuvio.

“La nostra Carta dei vini comprende oltre 60 cantine e consentirà a turisti e visitatori di orientarsi nella scelta di vini di qualità e legati al territorio – commenta il presidente dell’Ente Tommaso Pellegrino – È stata una bell’affermazione per le nostre aziende, che ormai riescono ad ottenere importanti riconoscimenti e premi di livello nazionale ed internazionale. La collaborazione con il Parco del Vesuvio ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere al meglio, attraverso eventi ed iniziative diffuse, i vini dei Parchi Nazionali campani, puntando essenzialmente sulla loro territorialità”.

Alla conferenza erano presenti, oltre al presidente del Parco Nazionale del Vesuvio Agostino Casillo, il delegato regionale all’agricoltura Franco Alfieri, il direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Romano Gregorio e il consigliere Rosario Carione, il presidente del Consorzio Vesuvio dop Tutela vini Ciro Giordano e Luigi Scorziello del Consorzio Vita Salernum vites.

“Siamo fieri del successo delle cantine del nostro territorio al Vinitaly – commenta il consigliere Carione e sindaco di Trentinara – per noi è un vanto poter rappresentare le nostre eccellenze con una Carta dei vini del nostro Parco. Buyers provenienti da svariati paesi esteri hanno mostrato in questi giorni grande interesse per il nostro territorio e per le nostre produzioni e questo ci riempie di orgoglio”.

Nell’ambito della manifestazione veronese è stato presentato, inoltre, il progetto “Valorizzazione e salvaguardia della biodiversità viticola del territorio del Parco”, promuovendo la descrizione dei vitigni minori a rischio di scomparsa presenti nel territorio. L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio Conservazione Natura del Parco, ha permesso di individuare e recuperare ben 49 tipi di vitigni al fine identificare quali fossero le produzioni vitivinicole locali e renderle conosciute sul mercato, così da offrire ai produttori una maggiore possibilità di commercializzazione ed ai consumatori delle varietà nuove e dallo spiccato sapore territoriale. Nell’elenco delle varietà esaminate, ve ne sono 17 riconducibili a ben 7 nuovi profili, cioè assenti da qualsiasi catalogo. Il prossimo obiettivo, dunque, sarà quello di completare la caratterizzazione morfologica di questi tipi, che possono essere già definiti “Vitigni del Parco”, così da mettere i produttori nelle condizioni di avviare le coltivazioni per la commercializzazione.

“Un valore aggiunto – dichiara Romano Gregorio – che sa di storia, di cultura, di tradizione e di territorio. Un legame ulteriore con la nostra meravigliosa terra, che rappresenta sempre una garanzia di attenzione verso i prodotti locali”.

– Paola Federico –