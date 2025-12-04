Si sono svolte questa mattina a Salerno le celebrazioni in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose.

Alle ore 9.30, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il Prefetto ha passato in rassegna il picchetto d’onore e ha deposto una corona in memoria dei Caduti del Corpo, alla presenza del personale operativo e dei rappresentanti delle Istituzioni.

Alle ore 10.30 si è tenuta la Santa Messa officiata dall’Arcivescovo Andrea Bellandi nella chiesa della Santissima Annunziata, celebrata con il personale della Guardia Costiera, testimoniando ancora una volta la forte vicinanza e collaborazione tra i due Corpi accomunati dalla stessa Patrona.

Nel suo intervento il Comandante dei Vigili del Fuoco di Salerno ha sottolineato il valore profondo della ricorrenza, ricordando il sacrificio dei Vigili del Fuoco caduti in servizio e richiamando il ruolo svolto quotidianamente dal personale del Comando al servizio della collettività. Ha inoltre espresso il suo ringraziamento alle Autorità presenti e ha evidenziato la proficua collaborazione con la Guardia Costiera e con tutte le Istituzioni dello Stato con cui vengono condivise attività operative e addestrative per la sicurezza del territorio e dei cittadini.