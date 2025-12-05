Per lo Sporting Sala Consilina arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo l’immeritato KO interno con la Roma. Gli uomini del tecnico Conde perdono anche il derby regionale con gli irpini della Sandro Abate che vince 4-2 e rallenta la corsa alle posizioni di vertice del team gialloverde.

Una partita che per i salesi si mette subito in salita in quanto nel giro di un minuto e mezzo, tra il 7’ e l’8’20”, subisce un doppio colpo da parte di Dimas, il quale dapprima fredda Fiuza con un gran gol di sinistro, poi in rapida transizione prima fa un tunnel a Carlos Delmestre e poi è fortunato nel rimballo con l’estremo dello Sporting Sala Consilina e porta la Sandro Abate sul 2-0.

I gialloverdi valdianesi provano a reagire ma devono attendere la parte finale della prima frazione per riaprire la contesa e ci pensa l’ex di turno Arillo con un gran tiro all’incrocio e la prima frazione si chiude sul 2-1 per gli irpini. Neanche tre minuti nella ripresa e un altro ex in campo, Felipe Mello, batte per la seconda volta il portiere Ducci e riequilibra il match.

La gara resta aperta con rapidi e veloci capovolgimenti di fronte e sono i legni a dire di no prima a Galletto (palo interno) e poi per i salesi è la traversa a negare la rete a Igor. Da segnalare anche una pesante ammonizione a Igor che in diffida salterà la prossima partita con il Cosenza.

Si va avanti sempre sul filo dell’equilibrio fino a 5’ dalla conclusione quando Fiuza commette una imperdonabile leggerezza e regala la palla a Galletto, il quale ringrazia per l’inatteso cadeaux e realizza la rete del nuovo vantaggio per il team irpino del tecnico Basile. A tre dalla fine Conde si gioca la carta del portiere di movimento con Diaz, ma la scelta non paga, anzi a 50 secondi dal suono della sirena con la porta sguarnita la formazione di casa sempre con Galletto trova la rete del definitivo 4-2.

Per lo Sporting Sala Consilina un passo falso che la fa rimanere a quota 19, mentre rilancia le chance salvezza degli irpini che salgono a 10. Nella dodicesima giornata gli uomini dei presidenti Detta giocheranno al Pala San Rufo venerdì 12 con la Pirossigeno Cosenza.