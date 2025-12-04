È online da ieri la nuova edizione 2025 di Eduscopio.it, la pubblicazione ufficiale della Fondazione Agnelli dalla quale emerge che l’Istituto di Istruzione “Pomponio Leto” di Teggiano ha ottenuto punteggi di grande rilievo, specie per quanto concerne l’indirizzo del Liceo Scientifico tradizionale.

“È un traguardo importante – afferma il Dirigente Scolastico Maria D’Alessio – perché ancora una volta viene confermata l’alta professionalità del Polo Liceale ‘Leto’. I risultati di Eduscopio rappresentano dati oggettivi e sono un riferimento chiaro per gli studenti delle classi terze delle scuole medie che si apprestano a compiere la scelta per il loro futuro scolastico”

“I dati della Fondazione Agnelli non mirano a creare competizione tra gli istituti di una determinata area geografica perché ciascuna realtà scolastica ha una propria validissima competenza educativa e formativa. I dati sono indici che tengono conto della media dei voti e dei crediti scolastici, del diverso grado di difficoltà dei corsi di laurea e degli esami sostenuti ed attestano la media dei voti universitari ottenuti dagli studenti della scuola. Inoltre, Eduscopio ci dice quanti studenti iscritti al primo anno in questa scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo. Se è alto, la scuola è molto inclusiva e gli studenti hanno avuto percorsi regolari” conclude la Dirigente.