Cono Morena originario di Teggiano ed Elena Loguercio originaria di Sassano sono stati riconfermati nel Consiglio Direttivo della Federazione delle Associazioni campane negli Stati Uniti d’America.

I due consiglieri di origini valdianesi sono stati eletti in occasione dell’Assemblea del 13 gennaio scorso svoltasi presso la sede del Club San Cono di Brooklyn in cui è stato altresì eletto Presidente il “solofrano” Nicola Trombetta, che succede a Rocco Manzolillo nell’importante carica. Cono Morena ed Elena Loguercio supporteranno il Presidente Trombetta nel lavoro che svolge la Federazione delle Associazioni campane in America, unitamente al Vice Presidente Fausto Napolitano originario di Giffoni Valle Piana, alla responsabile delle Pubbliche relazioni Maria Abate, oriunda di Calitri (Avellino), ed alla segretaria di corrispondenza Marilena D’Amato, originaria di Sassano.

Nel corso della successiva Assemblea, svoltasi presso la sede nel Bronx dei Figli di Castello del Matese il 27 gennaio scorso, si è inoltre provveduto ad eleggere i Consiglieri dello Stato del New Jersey Raffaele Marzullo, originario di Aquilonia (Avellino), Giuseppe Fasanella, originario di Monte San Giacomo, Luigi Coccaro, originario di Valle dell’Angelo e Paola Dente, originaria di San Gregorio Magno; i consiglieri dello Stato di New York Rocco Manzolillo, originario di Teggiano, Giovanni Toscano, originario di Pomigliano d’Arco, Pasquale D’Abbraccio, originario di Castello del Matese (Caserta), Lucio Trombetta, originario di Solofra (Avellino), e Antonio Ceriello, originario di Pomigliano d’Arco.

Lo Stato del Connecticut, invece, è rappresentato da Rocco Montemarano da Morra de Sanctis (Avellino) e lo Stato della Pennsylvania da Gildo Fiorentino. Nel ruolo di Revisore dei Conti è stata eletta Maria Elena Marzullo, originaria di Aquilonia, mentre il Moderatore sarà Giovanni Mirra, originario di Saviano (Napoli). Assistenti alla Presidenza: Marianna Conti oriunda da Nola, Roberto Macrì da Monte San Giacomo, Lina Giardullo da Teggiano e Gerardo Conti da Nola.

Come da Statuto, il Presidente Nicola Trombetta ha nominato Vice Presidenti Statali Michele Maddalena per lo Stato di New York, Ciro Sarra per lo Stato del New Jersey, Sal Di Pietro per lo Stato del Connecticut e Claudio Sica per lo Stato della Pennsylvania. Il nuovo Direttivo, che sarà presentato in occasione del giuramento di Nicola Trombetta per la Festa dei campani nel mondo che si svolgerà l’8 marzo prossimo, rimarrà in carica fino al mese di marzo 2022.

– redazione –