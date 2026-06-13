Un proficuo incontro di lavoro all’Università degli Studi di Salerno ha visto la partecipazione del Rettore Virgilio D’Antonio, dei Professori Aurelio Tommasetti e Raffaele D’Alessio, del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro Nunzio Ritorto, di quello dei Commercialisti di Vallo della Lucania Marco Miraldi, della tesoriera dell’Ordine di Sala Consilina-Lagonegro Antonietta Siervo, del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Avellino Carmine Ferrara, di quello dell’Ordine di Nocera Inferiore Domenico Romano e del Presidente dell’Ordine di Salerno Sergio Cairone.

Si è così svolta un’importante occasione di confronto e condivisione durante la quale sono state individuate linee di collaborazione e programmati percorsi formativi ed eventi congiunti tra Università e gli Ordini professionali.

Si è discusso anche di una maggiore presenza dell’Unisa nei territori, in particolare nelle aree interne di Sala Consilina e Vallo della Lucania.

Un impegno comune volto a rafforzare il dialogo tra mondo accademico e professioni, promuovendo opportunità di crescita, aggiornamento e sviluppo a beneficio dei professionisti, dei giovani e dei territori.