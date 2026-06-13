I Presidenti degli Ordini dei Commercialisti incontrano il Rettore dell’Università di Salerno
Un proficuo incontro di lavoro all’Università degli Studi di Salerno ha visto la partecipazione del Rettore Virgilio D’Antonio, dei Professori Aurelio Tommasetti e Raffaele D’Alessio, del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro Nunzio Ritorto, di quello dei Commercialisti di Vallo della Lucania Marco Miraldi, della tesoriera dell’Ordine di Sala Consilina-Lagonegro Antonietta Siervo, del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Avellino Carmine Ferrara, di quello dell’Ordine di Nocera Inferiore Domenico Romano e del Presidente dell’Ordine di Salerno Sergio Cairone.
Si è così svolta un’importante occasione di confronto e condivisione durante la quale sono state individuate linee di collaborazione e programmati percorsi formativi ed eventi congiunti tra Università e gli Ordini professionali.
Si è discusso anche di una maggiore presenza dell’Unisa nei territori, in particolare nelle aree interne di Sala Consilina e Vallo della Lucania.
Un impegno comune volto a rafforzare il dialogo tra mondo accademico e professioni, promuovendo opportunità di crescita, aggiornamento e sviluppo a beneficio dei professionisti, dei giovani e dei territori.